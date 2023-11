Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Autos beschädigt

Recklinghausen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag, sowie zwischen Donnerstag und Freitag kam es zu mehreren Sachbeschädigung an Fahrzeugen im Süder Bereich. Bislang liegen der Polizei 10 Anzeigen vor. Während Unbekannte an einigen Autos die Reifen zerstachen, waren an anderen Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt worden; einmal stellte ein Besitzer eine beschädigte Windschutzscheibe fest. In einem Fall wurde zudem der Lack an einer Fahrzeugseite zerkratzt, in einem anderen Fall fand der Nutzer Dellen auf den Dach und Schuhabdrücke am Heck seines Wagens. Es handelt sich weitestgehend um unterschiedliche Straßenzüge. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Bestandteil der nun anlaufenden Ermittlungen.

Hinweisgeber können sich unter der Tel. 0800 2361 111 an die Kripo wenden.

