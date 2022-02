Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Kruppwald wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die Geschäftsräume einer Firma eingebrochen. Die unbekannten Täter durchwühlten mehrere Büros. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Datteln

Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter ein Balkontür an der Münsterstraße auf. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld in unbekannte Richtung.

Am Donnerstagvormittag wurde in ein Einfamilienhaus auf der Wagnerstraße eingebrochen. Der oder die unbekannte/n Täter hebelte/n die gekippte Terrassentür auf und nahmen aus der Küche zwei Geldbörsen mit. Die Bewohnerin hatte gegen 10.25 Uhr noch eine unbekannte Person um die Ecke des Hauses verschwinden sehen. Die tatverdächtige Person trug unter anderem einen rot/weißen Pullover.

Recklinghausen

Von der Böttcherstraße ist ein grauer Ford Kuga verschwunden. Der Diebstahl muss zwischen Donnerstagabend (21 Uhr) und Freitagmorgen (7.30 Uhr) passiert sein. Das Auto mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen parkte in der Einfahrt eines Hauses. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell