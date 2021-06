Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Knippenburg wurde am Montag, zwischen 17.40 Uhr und 18.15 Uhr, eine rote Mercedes C-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterlassen.

Dorsten:

Auf einem Parkplatz an der Händelstraße wurde am Montag, zwischen 08.30 Uhr und 12.50 Uhr, ein roter Hyundai i20 angefahren und beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Die Beseitigung des Schadens hinten links wird etwa 1.500 Euro kosten.

Gladbeck:

Auf einem Parkplatz an der Enfieldstraße hat es am Montagabend eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr wurde dort ein schwarzer 3er BMW angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der hinteren rechten Seite wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marl:

Rund 2.500 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Josefstraße entstanden. Ein unbekannter Verursacher hat dabei zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen braunen Audi A6 vorne links beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

