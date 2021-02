Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tresor gefunden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am 04.02.2021 wurde auf dem Prozessionsweg im Waldgebiet "Frettholz" in Haltern am See ein Stahltresor des Herstellers "Burg Wächter" aufgefunden. Der Stahltresor mit den Maßen H/B/T: 33 cm/42 cm/42cm weist an der Tür massive Hebelspuren auf. Die verformten Wandanker am Tresor sind noch vorhanden. Aufgrund starker Verwitterungsspuren in Form von Rost wird von einer längeren Liegezeit ausgegangen.

Möglicherweise stammt der Tresor aus einem Einbruch.

Wer kann Angaben zur Herkunft des Tresors machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

