Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Polizei nimmt mutmaßliche Taschendiebin fest

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Polizeibeamten ist am Samstagvormittag am Busbahnhof (Münsterplatz) eine Frau aufgefallen. Die 25-Jährige verhielt sich gegen 10.20 Uhr verdächtig und wollte offensichtlich eine Seniorin bestehlen, die an einer Haltestelle stand. Die Polizei konnte das aber verhindern. Stattdessen nahmen die Beamten die Tatverdächtige aus Dortmund fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Unter anderem wird geprüft, ob die 25-Jährige für weitere Handtaschendiebstähle aus letzter Zeit in Frage kommt.

