POL-RE: Bottrop/Oer-Erkenschwick: Einbrüche/Aufbrüche

Bottrop

Zwischen Sonntag und Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Mozartstraße ein. Dabei wurde das Garagentor beschädigt. Aus der Garage entwendeten die Täter eine Werkzeugmaschine. Der Sachschaden an dem Tor wird auf 400 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Knappenstraße ein. Als Beute nahmen sie einen Fernseher, einen Laptop und eine Kaffeemaschine mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

