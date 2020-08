Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In der Nacht auf Samstag wollten unbekannte Täter in einen Kiosk auf der Vinckestraße einbrechen. Anwohner hörten gegen 3.45 Uhr einen lauten Knall und schauten daraufhin nach. Dabei konnten sie zwei Personen erkennen, die einen Gullideckel gegen die Eingangstür des Kiosks warfen. Als die Täter mitbekamen, dass sie beobachtet werden, flüchteten sie. Gestohlen wurde nichts. Die Personen konnten nur grob beschrieben werden: dunkel gekleidet, einer mit einer hellen Kapuze, vermutlich von einer Sweatjacke.

Datteln:

Aus einer Gaststätte an der Lippestraße wurde ein Sparkasten gestohlen. Wie die unbekannten Täter in Haus gekommen sind, ist unklar. Die Tatzeit muss zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag liegen.

Gladbeck:

Auf der Hügelstraße wurde am Sonntagnachmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Diebesgut. Außerdem schalteten die Täter offensichtlich alle Herdplatten an. Die Einbrecher flüchteten schließlich mit Bargeld und Schmuck.

Herten:

Auf dem Eschenweg wurde in der Nacht auf Sonntag in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter ein gekipptes Fenster, um ins Schlafzimmer zu kommen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke und erbeuteten Bargeld.

Marl:

Auf der Daimlerstraße sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Einbrecher über einen Kellerschacht ins Haus und durchsuchten dann alle Etagen nach Diebesgut. Dazu wurden auch im Inneren mehrere Türen aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Einbruch wurde am Sonntag angezeigt, die Tat selbst kann aber schon länger zurückliegen.

Am Samstag wurde in ein Wohnhaus auf der Max-Reger-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in Haus und durchsuchten dann die Räume.

Recklinghausen:

Auf dem Anton-Bauer-Weg sind unbekannte Täter am Freitagmorgen in eine Gaststätte eingebrochen. Gestohlen wurden zwei iPads und eine Geldbörse mit Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

