Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Mehrere Möbel haben Unbekannte von der Ausstellungsfläche eines Geschäftes an der Lünsingskuhle gestohlen. Die Diebe kamen in der Nacht zu Donnerstag und nahmen Auflagenboxen, ein Sofaset, einen Balkontisch und Stühle mit.

Herten:

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen Unbekannte am Mittwochabend in eine Wohnung an der Beethovenstraße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entkamen unerkannt. Was genau erbeutet wurde, muss noch geklärt werden.

Gladbeck:

Mehrere Container und eine Garage haben Unbekannte an der Burgstraße an einem Sportplatz aufgebrochen. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen bemerkt. Die Täter haben einen Laubbläser und einen Benzinkanister mitgenommen.

