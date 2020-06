Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrerin verletzt - "Bulli-Fahrer" gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer angezeigten Fahrerflucht den Fahrer eines weißen Kleintransporters. Eine 32-jährige Fahrradfahrerin aus Dortmund war am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, auf dem Radweg der Herner Straße in Richtung Süd unterwegs. Als sie bei "grün" über die Kölner Straße fuhr, musste sie nach eigenen Angaben eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß mit einem weißen "Bulli" zu verhindern, der gerade von der Herner Straße in die Kölner Straße abbiegen wollte. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des Kleintransporters hielt offenbar ganz kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Es soll sich um einen weißen VW-Transporter gehandelt haben, möglicherweise das Modell T3 oder T5. Seitlich und im Heckbereich hatte das Fahrzeug demnach eine unbekannte Aufschrift in roter und blauer Farbe. Den Fahrer konnte die Frau wie folgt beschreiben: schlank, helle Haut. Außerdem soll er Arbeitskleidung getragen haben. Der Fahrer wird gesucht. Er selbst oder wer Angaben zu der Unfallflucht machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

