Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Laufrad

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 49-jährigen Recklinghäuser und einer 2-jährigen Recklinghäuserin. Der 49-Jährige fuhr auf den Gehweg am Mulvanyring mit seinem dreirädrigen Pedelec in Richtung Westen. Hier fuhr die 2-Jährige mit ihrem Laufrad aus einem Gehweg zwischen Hansemannweg und Friedrich-List-Weg heraus. Die beiden kollidierten. Die 2-Jährige verletzte sich leicht. Sie konnte nach der medizinischen Betreuung vor Ort den Eltern wieder übergeben werden. Es entstand 50 Euro Sachschaden.

