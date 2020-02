POL-RE: Oer-Erkenschwick/Bottrop: Einbrüche

Polizeipräsidium Recklinghausen

Oer-Erkenschwick

Dienstag, gegen 20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Haustür auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Buschstraße ein. Die Täter stahlen Bargeld. Sie flüchteten mit der Beute, als sie vermutlich durch die Hausbewohner gestört wurden.

Bottrop

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster drangen unbekannte Täter am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus auf der Gustav-Ohm-Straße ein. Die Täter suchten in einzelnen Räume nach Wertgegenständen und durchwühlten dabei auch eine Schmuckschatullle. Ob sie etwa mitnahmen steht zur Zeit noch nicht abschließend fest.

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, in der Zeit von 3 bis 3.30 Uhr, mehrere Türen auf, um in die Kirche an der Straße An St. Johannes zu gelangen. Hier brachen die Täter einen Opferstock auf und stahlen daraus das Geld. Einen zweiten Opferstock beschädigten sie, ohne daraus etwas mitzunehmen.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

