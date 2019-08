POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verkehrsunfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel

Am Donnerstag, um 17:20 Uhr, flüchtete eine unbekannte Motorrollerfahrerin nach einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände an der Bahnhofstraße. Die Frau fuhr mit ihrem Roller gegen den Pkw einer 42-Jährigen aus Castrop-Rauxel. Unter einem Vorwand verließ sie das Tankstellengelände und kam nicht wieder zurück. Vor Ort blieben der Roller der Flüchtigen und ihr Helm. Der aktuelle Halter des Rollers steht nicht fest. Es entstand 1.050 Euro Sachschaden. Personenbeschreibung: blonde halblange Haare, ca. 20 Jahre alt, schwarze kurze ADIDAS Hose, weißes Oberteil

Recklinghausen

Am Donnerstag (08:30 - 19:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten silbernen VW Golf V am Oerweg. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

