Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Raser muss mit Fahrverbot rechnen

Recklinghausen (ots)

Unangepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Daher führt die Polizei Recklinghausen in Zuständigkeitsbereich regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch. Beim Lasern auf der Willy-Brandt-Allee am Donnerstag fiel ein 25-jähriger Autofahrer aus Marl mit einer Geschwindigkeit von 106 bei erlaubten 50 km/h auf. Die Beamten hielten den 25-Jährigen an und konfrontierten ihn mit der festgestellten hohen Geschwindigkeit und den damit verbunden Gefahren.

Der 25-Jährigen antwortete darauf erschrocken: "Vor mir hat plötzlich ein anderes Fahrzeug stark gebremst. Da habe ich Panik bekommen, dass mein Hintermann, wenn ich auch stark bremse, mir hinten drauf fährt. Deshalb habe ich dann stark beschleunigt und einen Spurwechsel vorgenommen. Das ich dabei sooo schnell war, wollte ich nicht. Ich glaube, ich gebe das Auto wieder ab."

Das Ergebnis dieser "Panik" sind ein drohendes Bußgeld in Höhe von 280 EUR, 2 Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot.

