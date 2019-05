Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

In der Zeit von Samstag, 10 Uhr bis Sonntag, 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen leer stehenden Gebäudekomplex am Wulfener Markt ein, hebelten in der Tiefgarage eine Tür auf, um in einen Raum, in der eine Pumpstation steht, ein. Die Täter bauten dann Kupferteile ab und stahlen sie.

Ein Haus an der Straße "Am Hagen" wurde am Sonntagnachmittag Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten drangen durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in die Wohnräume ein und durchsuchten die Zimmer. Was sie genau mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Gladbeck

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag in das Büro eines Kfz-Handels auf der Mühlenstraße ein, nahmen den Schlüssel zu einem braunen Opel Meriva mit und stahlen damit das Auto. Aus dem Büro nahmen sie noch eine Wasserkocher, einen PC mit Tastatur und Maus, Getränke und Süßigkeiten mit.

In einen Getränkemarkt auf der Honstraße brachen unbekannte Täter am Freitag, gegen 23.45 Uhr, ein, nachdem sie die Tür zum Markt aufgebrochen hatten. Die Täter stahlen Spirituosen und Zigaretten.

Marl

Samstag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in das Bildungszentrum des Handels auf dem Bachackerweg eingebrochen waren. Sie versuchten dann in mehrere Probenräume einzudringen, was ihnen aber nicht gelang.

Unbekannte Täter schlugen die Glasscheibe einer Tür ein und drangen dann in ein Optikergeschäft auf der Brassertstraße ein. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

In der Zeit von Freitag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Breslauer Straße ein. Die Täter nahmen ein Funktelefon mit Station, Pampers und Feuchttücher mitgenommen.

Datteln

Zwischen Samstag und Sonntag sind Unbekannte in ein Haus an der Marga-Meusel-Straße eingebrochen. Die Diebe verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zu den Räumen des Hauses und nahmen Werkzeuge und Hifi-Geräte mit.

Herten

Ein Haus an der Storcksmährstraße ist am Sonntagabend aufgebrochen worden. Unbekannte verschafften sich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu den Zimmern und durchsuchten sie. Sie nahmen Laptops und Uhren mit und flüchteten unerkannt.

Bottrop

Nach Aufhebeln einer Tür drangen unbekannte Täter in den Bürobereich einer Molkerei auf der Nordhellenstraße ein. Die Täter stahlen einen Computer mit Monitor , einen Hochdruckreiniger und eine Schermaschine.

In der Zeit von Sonntag, 13 Uhr bis Montag, 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eine Lotto/Toto-Geschäftes an der Kirchhellener Straße ein und stahlen aus der Auslage Tabakwaren.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

