Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Männer überfallen 20-Jährigen auf der Schachtstraße

Recklinghausen (ots)

Auf der Schachtstraße bedrohten zwei Männer am Sonntag, gegen 3.50 Uhr, einen 20-jährigen Marler mit einem Messer und forderten Bargeld. Als der 20-Jährige dem Tätern Geld gegeben hatte, flüchteten diese zu Fuß in unbekannte Richtung. Beide Täter waren 20 bis 22 Jahre alt, hatten dunkel Haare und einen schwarzen kurzen Bart. Der mit dem Messer trug eine dunkel Bomberjacke und hatte auffällig dünne Beine. Der andere hatte auffällig buschige Augenbrauen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

