Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Zeit von Dienstag, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 19:25 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen, an der Roßheidestraße geparkten, grauen Opel Corsa an. Dabei entstand 1.200 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Fahrerin eines schwarzen Vans, einen geparkten grauen BMW Mini am Söltener Landweg. Ein Zeuge hatte den schwarzen Van nach einem lauten Geräusch in Richtung Deuten wegfahren sehen. Das amtliche Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Marl

Am Mittwochnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Hyundai Tucson in silberner Farbe, auf einem Parkplatz am Marienhospital (Hervester Straße). Der Unfallverursacher entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Bottrop

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw auf der Schillerstraße. An dem grauen Opel Astra entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich in unbekannte Richtung.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck (für die Städte Bottrop, Gladbeck, Dorsten und Marl) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell