POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Haltern am See

Mittwoch, gegen 17.10 Uhr, stand eine 72-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Recklinghäuser Straße an der Ampel Bossendorfer Damm. Hinter ihr stand ein Auto und wartete wie sie auf den Wechsel der Ampelphase. Als die Ampel auf Grün wechselte, wollte die 72-Jährige anfahren. Dabei ging jedoch der Motor ihres Autos aus. Der hinter ihr stehende Autofahrer fuhr an und fuhr auf das noch stehende Auto der 72-Jährigen auf. Dadurch erschrak diese, startete ihr Auto und fuhr in Richtung Autobahn 52 los. Sowohl sie, als auch der dahinter fahrende Autofahrer fuhren auf die A52 in Richtung Marl auf und beide fuhren an der Ausfahrt Zentrum ab. Das aufgefahrene Auto bog dann rechts ab, während die 72-Jährige nach links in Richtung Wache Marl abbog. Später stellte die 72-Jährige fest, dass durch das Auffahren ein Schaden von 1.000 Euro entstanden war. Nun wird der Fahrer des auffahrenden Autos gesucht. Die Geschädigte kann keine nähren Angaben zum unfallverursachenden Auto machen.

Gladbeck

Mittwoch, gegen 14.40 Uhr, bog eine 48-jährige Autofahrerin aus Gladbeck von einem Parkplatz auf die Theodorstraße ab. Kurz darauf kam ihr ein schnell fahrendes dunkles Auto entgegen. Da der Fahrer in ihre Fahrspur fuhr, musste die 48-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver prallte die 48-Jährige gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei entstand 13.000 Euro Sachschaden. Der Fahrer des unbekannten, entgegenkommenden Autos fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Recklinghausen

Mittwoch, in der Zeit von 7.15 Uhr bis 14.20 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf einem Pendlerparkplatz der A2 an der Kapellenstraße einen geparkten silberfarbenen VW Polo an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Bottrop

Mittwoch, gegen 13 Uhr, war ein 65-jähriger Autofahrer aus Velbert auf der Gladbecker Straße unterwegs. Als eine unbekannte Autofahrerin nach Angaben des 65-Jährigen den Fahrstreifen wechselte, ohne den Blinker zu setzen, musste der 65-Jährige ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Es entstand 2.600 Euro Sachschaden. Die unbekannte Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Auto solle es sich um einen schwarzen Citroen C4 mit Oberhausener Kennzeichen handeln.

Auf einem Parkplatz an den Görkenstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs am Donnerstag, in der Zeit von 6 bis 12.50 Uhr, einen geparkten braunen Audi A4 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Heute, in der Zeit von 10.30 bis 11.14 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Freiheitstraße einen geparkten blauen VW Golf an und flüchtete. Am Golf entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Gladbeck, Bottrop und Haltern am See) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Castrop-Rauxel) unter Tel. 0800/2361 111.

