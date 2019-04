Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Öffentlichkeitsfahndung nach überregional agierenden Ladendieben

Recklinghausen (ots)

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Oktober 2018 bei einem Diebstahl in einem Büroartikelgeschäft in Gladbeck auf der Bottroper Straße videografiert. Eine Zeugin stellte nach der Sichtung des Videos fest, dass es sich um zwei Tatverdächtige handelt, die für Diebstähle in zahlreichen Filialen im weiteren Umfeld verantwortlich sein sollen.

Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-bandendiebstahl

