Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Schwangere Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Essener Straße, in Höhe eines Möbelhauses, kam es am Dienstag um 14:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten. Eine 24-Jährige aus Bottrop und ein 39-jähriger aus Tschechien fuhren hintereinander in ihren Pkw. Da sich der Verkehr staute, musste die 24-Jährige bremsen. Dabei fuhr der tschechische Autofahrer auf. Die Frau klagte anschließend über leichte Schmerzen im Bauch. Es entstand kein Sachschaden.

