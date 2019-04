Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben - Polizei sucht mit Foto

Recklinghausen (ots)

Wir weisen auf eine aktuelle Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal NRW hin:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-diebstahl-computerbetrug

Gesucht wird eine Frau, die am 07.02.2019 in der Bottroper Innenstadt unberechtigt Geld abgehoben hat. Die Karte, mit der sie am Automaten Geld abgehoben hat, ist ungefähr eine halbe Stunde vorher an der Gladbecker Straße einer Seniorin beim Einkaufen aus ihrem Trolley gestohlen worden. Wer die Frau erkennt, soll sich beim Regionalkommissariat melden - Tel: 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

