POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstag gegen 16:15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Bottroper mit seinem Pkw die B 224 in Richtung Marl. Höhe der Einmündung Schützenstraße übersah er eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus Haltern am See, die verkehrsbedingt warten musste. Der 56 Jährige fuhr auf den Pkw der 74 Jährigen auf und schob diesen auf den davor befindlichen Pkw einer 39-jährigen Gladbeckerin. Bei dem Unfall verletzte sich die 74 Jährige leicht. Ein im Pkw der 39 Jährigen befindliches Baby musste vorsorglich ärztlich untersucht werden. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

