POL-RE: Recklinghausen: Leicht verletzter Radfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 09:10 Uhr fuhren ein 58-jähriger Recklinghäuser mit seinem Pkw und ein 36-jähriger Hertener mit seinem Fahrrad auf der Speckhorner Straße in gleicher Richtung. In einer Kurve kollidierten beide Fahrzeuge, sodass der Fahrradfahrer stützte. Dabei verletzte sich der 36 Jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.400 Euro.

