Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Recklinghausen (ots)

An der Hans-Böckler-Straße ist am Dienstag gegen 14.45 h ein siebenjähriger Junge aus Oberhausen an einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Der Autofahrer reagierte nicht, sondern fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Junge wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen hatte den Autofahrer beobachtet und konnten der Polizei eine Beschreibung von Auto und Fahrer geben. Nach während der Ermittlungen zum Fahrer kam ein 87-jähriger Oberhausener drei Stunden nach dem Unfall zur Wache und stellte sich. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unfallflucht.

