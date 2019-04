Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 45657 Recklinghausen,Verletzter bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, den 02.04.2019 befuhr gegen 21:22 Uhr ein 19 jähriger Recklinghäuser mit seinem Pkw die Hochstraße in Fahrrichtung Theodor-Körner-Straße. An der Kreuzung zur Theodor-Körner-Straße kam es beim Überqueren der Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 24 jährigen Pkw Führers aus Recklinghausen. Der Pkw des 24 jährigen Mannes schleuderte durch die Kollision gegen einen Ampelmast, der dadurch abknickte und auf die Fahrbahn fiel. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zu Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Leitstelle

Peter Schmalöer

Telefon: 02361/55-2979

Fax: 02361/55-2990

E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell