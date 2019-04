Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kontrolle über Fahrzeug verloren - Blutprobe

Recklinghausen (ots)

Ein 31-jähriger Gladbecker hat am Montag um 20.35 h auf der Winkelstraße die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einer Kurve vor einen Baum gefahren. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto des Gladbeckers war so kaputt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell