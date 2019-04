Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln, bewaffneter Raub auf Kiosk

Recklinghausen (ots)

Am 01.04.2019 betraten um 21.43 Uhr zwei männliche Täter einen Kiosk auf der Lohstraße in Datteln. Unter Vorhalt eines Messers verlangten sie von dem Kiosk-Mitarbeiter die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nach dem Erhalt des Geldes flüchteten sie in ein angrenzendes Waldstück. Durch unbeteiligte Zeugen wurde die Flucht teilweise beobachtet. Offensichtlich waretete ein mit einem Fahrer besetzter blauer Kleinwagen auf die beiden Täter, die ihre Flucht mit diesem Fahrzeug fortsetzten. Beide Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 185-190cm groß, auffällig (sehr) schlank, dunkel gekleidet, Kapuzenjacken mit Fellkragen, mit Messer bewaffnet. Fluchtfahrzeug: blauer viertüriger Kleinwagen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern und dem Fahrzeug verlief negativ.

