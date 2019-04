Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auto stößt mit Trecker zusammen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Redder Straße ist am Montag um 22.45 h ein 53-jähriger Recklinghäuser schwer verletzt worden. Der Autofahrer war auf mit dem entgegenkommenden Traktor eines 23-Jährigen aus Weitefeld zusammengestoßen. Der Wagen des Recklinghäusers geriet ins Schleudern, rutschte durch die Leitplanke und kam auf dem Radweg zum Stehen. Der Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, weil er wahrscheinlich Alkohol getrunken hatte. Der Sachschaden wird auf 54000 Euro geschätzt.

