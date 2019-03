Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autodiebstahl auf der Straße Tappenhof

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 4 Uhr, wurde ein 39-jähriger Bottroper durch Geräusche geweckt. Er hörte, wie sein in seiner Hauseinfahrt auf der Straße Tappenhof geparkter Leihwagen Mercedes GLE gestartet wurde. Als er nachschaute, sah er den Mercedes nur noch langsam wegfahren. Er rief sofort die Polizei. Beamte konnten den Mercedes auf der Straße Schlagkamp sehen und wollten das Auto anhalten. Bei dem Anhalteversuch fuhr der unbekannte Fahrer in einen am Straßenrand befindlichen Sandhaufen. Weil er sich festgefahren hatte, stieg er aus und flüchtete zu Fuß in ein Waldstück. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht ergriffen werden. Beim Diebstahl des Autos war dem 39-Jährigen in der Hauseinfahrt seines Nachbarn ein Mann aufgefallen, der, als der gestohlene Mercedes wegfuhr, zügig wegfing. Der Mann könnte zu dem Autodieb gehören. Er war 20 bis 25 Jahre alt, schlank und schwarz gekleidet. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

