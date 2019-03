Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Festnahme nach PKW-Diebstahl in Gladbeck - Polizeihubschrauber erfolgreich eingesetzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend meldete sich bei der Polizei ein Geschädigter, dessen Pkw zuvor am Samstag bei einer Probefahrt in Essen entwendet worden war. Nun konnte er diesen mit einer App orten und teilte der Polizei den aktuellen Standort in Gladbeck mit. Vor dem Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchtete eine männliche Person aus dem Pkw und entfernte sich zu Fuß. Der Pkw wurde mit laufendem Motor auf einem Tankstellengelände an der Phönixstr. festgestellt. An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen montiert. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolgten mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Die Besatzung konnte im Nahbereich einen Tatverdächtigen feststellen, der sich offenbar vor der Polizei verbergen wollte. Dazu flüchtete er in ein schwer zugängliches Waldgebiet und verbarg sich in einem Dornengestrüpp. Durch die Hubschrauberbesatzung wurden die am Boden befindlichen Polizeikräfte koordiniert und der Tatverdächtige festgenommen. Die Ermittlungen zu seiner Person und der konkreten Tatbeteiligung dauern an.

