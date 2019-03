Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrerin erfasst beim Verlassen eines Parkplatzes Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10.45 Uhr, bog eine 36-jährige Autofahrerin aus Dorsten von einem Supermarktparkplatz auf die Borkener Straße ab. Hierbei stieß sie mit dem von rechts kommenden 81-jährige Fahrradfahrer aus Dorsten zusammen, der auf dem Radweg der Borkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der 81-Jährige stürzte und wurde dabei so verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 3.500 Euro Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Borkener Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

