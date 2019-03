Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrerin stößt beim Anfahren vom Fahrstreifen mit Lastwagen zusammen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger aus Hilden mit seinem Lastwagen auf der Dortmunder Straße und hielt dann an einer Ampelanlage an. Als er wieder anfuhr, fuhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Waltrop an und wollte noch vor dem Lastwagen einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Waltroperin leicht verletzt. Es entstand 13.000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Dortmunder Straße gesperrt.

