POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop:

Auf der Straße Am Kämpchen brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag in einen Bürocontainer und einer Werkstatthalle ein. Um hinein zu kommen, hatten die Täter mehrere Fenster eingeschlagen. Sie suchten dann in Schränken und Regalen nach Diebesgut. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Auf der Sterkrader Straße wurde im Laufe des Samstags in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Balkontür auf und durchsuchten dann sämtliche Räume nach Diebesgut. Was die Täter mitnahmen, ist noch unklar.

Heute, gegen 1.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Garten eines Wohnhauses auf der Eichendorffstraße ein. Hier schlugen sie eine Glasscheibe des Wintergartens ein, um ins Haus zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch durch Nachbarn gestört und flüchteten unerkannt, ohne ins Haus gelangt zu sein

Castrop-Rauxel:

In der Nacht zu Sonntag stahlen unbekannte Täter auf der Siemensstraße mehrere Gartenstühle und -liegen. Diese standen vor einem Geschäft und waren mit einem Schlaufenseil gesichert. Die Täter hatten das Seil durchtrennt und die Stühle und Liegen dann mitgenommen.

Vom Gelände der städtischen Zentraldeponie an der Pöppinghauser Straße stahlen unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen entsorgte Elektroartikel und Kupferschrott. Auf das Gelände waren die Täter gelangt, nachdem sie zuvor mehrere Löcher in Zäune geschnitten hatten.

Auf der Stellbrinkstraße wurde zwischen Freitag und Samstag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf durchsuchten dann die Räume. Ob die Einbrecher auch Diebesgut mitgenommen haben, ist noch unklar.

Herten:

Auf der Steinstraße sind unbekannte Täter am Freitagabend auf einen Balkon geklettert, um dann über ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung einzubrechen. In der Wohnung wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Die Einbrecher konnten mit gestohlenem Bargeld und zwei Armbanduhren flüchten.

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend wurde auch auf der Ringstraße in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über eine aufgehebelte Balkontür ins Haus. Ob und wenn, was die Einbrecher mitgenommen haben, ist noch unklar.

Auf der Hohensteinstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über ein gekipptes Fenster herein und erbeuteten aus einem Schrank Bargeld. Geflüchtet sind die Täter offensichtlich über einen Balkon.

Am Wochenende, in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in Büroräume ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. Die Täter stahlen eine Bohrmaschine, einen Akku-Schrauber und eine Stichsäge. In den Räumen finden gerade Umbauarbeiten statt.

Oer-Erkenschwick:

Diversen Schmuck konnten Einbrecher aus einem Wohnhaus auf der Von-Waldthausen-Straße erbeuten. Dort wurde am Samstagabend eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offensichtlich über ein Fenster ins Haus und durchsuchten dann mehrere Räume.

Auf der Bergstraße sind unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten dann das gesamte Haus. Gestohlen wurde ein Portemonnaie mit Bargeld.

Recklinghausen:

In einer Kleingartenanlage am Nordcharweg sind zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mehrere Lauben aufgebrochen worden. Was dabei gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch, wie viele Lauben betroffen sind, muss noch geklärt werden.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

