Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Überfall auf der Wilhelm-Tenhagen-Straße

Recklinghausen (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, kam es bereits am letzten Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, zu einem Überfall auf der Wilhelm-Tenhagen-Straße. Ein 49-jähriger Bottroper befand sich zu dieser Zeit auf einem Fußweg, als er von zwei ihm Unbekannten, einem Mann und einer Frau, angesprochen wurde. Sie fragten den 49-Jährigen nach Zigaretten. Als der seine Schachtel Zigaretten aus der Tasche holte, entriss ihm der Mann die Schachtel und forderte ihn auf, ihm seine Geldbörse zu geben. Der 49-Jährige verweigerte die Herausgaben, woraufhin der Mann ihn am Jackenkragen erfasste und versuchte an seine Gesäßtasche zu fassen. Nachdem der 49-Jährige laut um Hilfe rief, kamen Anwohner hinzu. Der Mann und die Frau flüchteten nun, ohne an die Geldbörse gelangt zu sein, in Richtung Johannesstraße. Der Mann war 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1.75 Meter groß, sportlich und schlank. Er hatte dunkelblonde Haare und trug eine Bluejeans und eine dunkle Jacke. Die Frau war ebenfalls 20 bis 22 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Sie hatte schulterlange braune Haare. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

