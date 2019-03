Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann nach Diebstahl in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Auf der Marienstraße hat eine 69-jährige Frau aus Recklinghausen am Samstagmittag einen mutmaßlichen Dieb erwischt. Die Frau hatte gegen 13.50 Uhr Müll aus der Wohnung gebracht und dafür die Tür nur angelehnt. Ein 35-jähriger Mann nutze das offensichtlich aus, ging in die Wohnung und nahm zwei Jacken heraus. Als die Frau zurück ging, bemerkte sie den Mann, der mit ihren Jacken flüchten wollte. Die Frau sprach den Dieb daraufhin an und verlangte die Jacken zurück. Der 35-Jährige wehrte sich zwar, ließ die Sachen dann aber doch irgendwann los. Polizisten nahmen den 35-Jährigen schließlich fest und brachten ihn zur Wache. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt - inzwischen sitzt der 35-Jährige in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell