Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auseinandersetzung auf der Hardenbergstraße

Recklinghausen (ots)

Freitag, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Hardenbergstraße zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen Bottroper, dessen 56-jährigen Vater und zwei bislang unbekannten Männern. Hintergrund war wohl der Kauf einer Gaspistole. Diese wollte einer der beiden Unbekannten vom 22-Jährigen kaufen, was dieser aber ablehnte. Im Verlauf des Streits stach einer der Täter mit einem Messer auf den 22-Jährigen ein und verletzte ihn am Oberschenkel. Daraufhin schoss der 22-Jährige mit einer Gaspistole. Die beiden unbekannten Männer flüchteten in unterschiedliche Richtung; der eine in Richtung Zunftstraße, der andere in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die beiden Täter sind dem 22-Jährigen flüchtig bekannt. Bei der Auseinandersetzung wurde der 22-Jährige so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ob einer oder beide unbekannte Männer verletzt wurden ist der Zeit nicht bekannt. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 in Verbindung zu setzen

