Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei klärt Einbruchsserie(n) auf - zwei Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Einbruchsserie in Dorstener Schulen scheint geklärt: Die Polizei hat eine Frau festgenommen, der mindestens zehn Einbrüche seit November 2018 zugeordnet werden können. In der Wohnung der 38-Jährigen aus Dorsten konnte umfangreiches Diebesgut gefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an - unter anderem wird geprüft, ob und inwieweit ihr 13-jähriger Sohn möglicherweise an den Taten beteiligt war.

Die Polizei hat außerdem einen 29-jährigen Mann festgenommen, der ebenfalls mehrere Einbrüche in Dorsten begangen haben soll - unter anderem in Schulen und Kindergärten. In seiner Vernehmung hat der 29-Jährige sieben Einbrüche gestanden - alle im Stadtteil Wulfen. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern auch hier an.

