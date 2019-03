Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Als ein 17-jähriger Dorstener heute, gegen 11.30 Uhr, an der Bushaltestelle Josefstraße/Kaiserstraße aus einem Linienbus ausstieg, erfasste ihn ein unbekannter Fahrradfahrer, der hinter ihm kommend auf dem Gehweg unterwegs war. Dadurch wurde der 17-Jährige gegen einen geparkten Lieferwagen geschleudert und so verletzt, dass er zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten 17-Jährigen zu kümmern. Der 17-Jährige kann zu ihm lediglich angeben, dass es sich um einen Mann handelt, der mit einem "normalen Fahrrad" (kein Mountainbike oder Rennrad) unterwegs war. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

