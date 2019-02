Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mülltonnenbrand in Süd

Recklinghausen (ots)

Am Alten Depot in Herten-Süd hat am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, ein Müllcontainer gebrannt. Eine Zeugin hatte das Feuer bemerkt. Einem Pärchen war außerdem kurz vor dem Brand ein junger Mann aufgefallen, der auf einem Fahrrad davongefahren ist. Der Mann war dunkel gekleidet. Ob er etwas mit dem Mülltonnenbrand zu tun hat, ist unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

