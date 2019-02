Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Diebstahl und Autoaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Heimannstraße sind Einbrecher im Laufe des Samstags auf einen Balkon geklettert und haben dann die Balkontür aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Zimmer und erbeuteten mindestens eine Schatulle mit Schmuck und Uhren. Ob noch mehr fehlt, muss noch geklärt werden.

Auf der Armelerstraße wurde in einen ehemaligen Schlachthof eingebrochen. Die unbekannten Täter bauten aus mehreren Räumen die Elektro- und Wasserleitungen aus. Die Elektroleitungen lagen noch hinter dem Gebäude - die Täter hatten die Sachen dort zum Abtransport bereitgelegt, aber aus unbekannten Gründen nicht mitgenommen. Es entstand hoher Sachschaden. Der Diebstahl wurde bereits am Donnerstag festgestellt, die Tat selbst aber erst am Samstag angezeigt.

Auf der Scharnhölzstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in eine Firma eingebrochen. Zuerst versuchten sie, ein Fenster an der Vorderseite aufzuhebeln. Weil das nicht klappte, brachen sie ein Flurfenster auf und durchsuchten dann einen Schrank im Gebäude. Ob etwas fehlt, ist noch unklar.

Castrop-Rauxel:

Am Deininghauser Weg haben Unbekannte am Wochenende einen Container aufgebrochen und Kupferrohre und Werkzeug gestohlen. Der Container stand auf einem Firmengelände.

Dorsten:

Auf der Klosterstraße wurde zwischen Donnerstag und Freitag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen offensichtlich über ein gekipptes Fenster in die Wohnung und durchsuchten dann die Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher nahmen Schmuck mit und flüchteten unerkannt.

Am Wochenende wurden mehrere Schrebergartenhäuschen eines Kleingartenvereins auf der Bismarckstraße aufgebrochen. Der Polizei liegen bislang sieben Anzeigen vor. In einigen Fällen blieb es beim Einbruchsversuch, dabei wurden allerdings die Türen teilweise massiv beschädigt. Gestohlen wurden unter anderem Getränke, eine Kreissäge sowie ein Akkuschrauber. Die Tatzeit kann auf Samstagabend bis Sonntagmittag eingegrenzt werden.

Unbekannte hebelten am Wochenende die Haupteingangstür eines Schulgebäudes auf der Straße Wittenbrink auf und drangen dann ins Gebäude ein. Sie suchten dann in mehreren Räumen nach Diebesgut. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Am Surick ist in der Zeit von Freitag bis Samstag in einen Kindergarten eingebrochen worden. Unbekannte hebelten eine Tür auf und drang in das Gebäude ein. In dem Gebäudekomplex sind auch Kirche und Pfarrheim untergebracht. Die Räume wurden durchsucht, Türen im Inneren wurden auch noch aufgebrochen. Die Unbekannten nahmen eine Kamera und Leergut mit und flüchteten unerkannt.

Gladbeck:

Auf der Kiebitzheidestraße sind unbekannte Täter am Freitagabend in eine Wohnung eingebrochen, nachdem sie das Badfenster aufgehebelt hatten. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Einen Baumarkt am Krusenkamp haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen. Sie hebelten an einem Fenster und stiegen ein. Drinnen brachen sie weitere Türen auf und versuchten, einen Tresor aufzubrechen. Dann nahmen sie Geld aus einer Kasse und flüchteten unerkannt.

Haltern am See:

Auf der Eppendorfer Straße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in einen Reitstall eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter nahmen Reit- und Pflegezubehör im Wert von mehreren hundert Euro mit. Insgesamt wurden vier Schränke aufgebrochen.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in ein Steinmetzgeschäft auf der Römerstraße ein. Die Täter stahlen ein Laptop und einen PC.

Herten:

Am Sonntagabend wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Wiesenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten nach ersten Erkenntnissen auf einen Balkon und hebelten dann die Balkontür auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Fest steht, dass mehrere Räume durchwühlt worden sind.

Auch auf der Hubertusstraße sind unbekannte Täter am Sonntagabend über einen Balkon und die Balkontür in eine Wohnung eingebrochen. Gestohlen wurde Bargeld und Goldschmuck.

Bargeld und Schmuck haben Einbrecher erbeutet, die zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus am "Rohrkamp" eingebrochen sind. Die unbekannten hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten dann mehrere Räume nach Diebesgut.

Mit einem Rollgerüst entkamen Diebe, die zwischen Donnerstag und Samstag in einem Parkhaus an der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs waren. Das Gerüst war mit einer Kette und einem Bügelschloss gesichert. Als der Berechtigte am 16.02. morgen nachsah, war das Gerüst weg.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Stimbergstraße wurde zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür zur Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

An der Straße "Im Bruch" und am Lavendelweg haben Unbekannten in der Nacht zu Samstag jeweils die Scheibe eines BMW eingeschlagen und an beiden Fahrzeugen die Lenkräder ausgebaut.

Recklinghausen:

Auf der Händelstraße sind unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Zimmer nach Diebesgut. Was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

