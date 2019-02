Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, wurde festgestellt, dass der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs von der Kirchhellener Straße nach rechts in die Böckenhoffstraße abgebogen war und dabei einen Absperrpoller und ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Der Fahrer war beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Golf handeln.

In der Zeit von Samstag, 19 Uhr bis Sonntag, 8.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf Kraneburgstraße geparkten weißen Nissan NV400 an. Dabei entstand 2.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Haltern am See

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Straße Bergbossendorf geparkten silberfarbenen Skoda Fabia an und flüchtete. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile eines grünen BMW gefunden. Es muss davon ausgegangen, dass die Teile von dem verursachenden Auto stammen dürften.

Auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Saarbrückenstraße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis Sonntag, 11.30 Uhr, einen geparkten schwarzen Dacia Duster an und flüchtete. Am Dacia entstand 2.000 Euro Sachschaden. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Schaden durch den Lenker eines Fahrrades entstanden sein.

Gladbeck

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmorgen fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Parkplatz eines Discounters an der Schultenstraße einen geparkten silberfarbenen VW Touran an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Hinweis erbitten das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell