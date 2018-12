POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto rollt vor Täter weg

Recklinghausen (ots) - Am Montag um 19.15 h saß ein unbekannter Mann in einem Auto, das an der Wittener Straße abgestellt war. Von einer Zeugin konnte beobachtet werden, wie der Mann sich auf der Beifahrerseite im Auto zu schaffen machte. Der Wagen machte sich dabei selbständig und rollte los. Der Mann sah dem rollenden Wagen noch nach und ging dann weg. Das rollende Auto wurde etwa 50 Meter weiter von einem Stromkasten gestoppt. Es entstand Sachschaden. Der Mann wird als etwa 1,85 m groß, bekleidet mit einer grauen Mütze, einem grauen Kapuzenpullover und dunkler Jeans. Ob er im Auto nach Wertgegenständen gesucht hat oder den Wagen stehlen wollte, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell