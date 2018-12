POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Trickbetrüger machen Beute

Recklinghausen (ots) - In zwei Fällen waren Trickbetrüger mit bekannten Maschen in den vergangenen Tagen erfolgreich. Am Sonntagabend bekam eine Seniorin aus Recklinghausen einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Mann berichtete, dass angeblich Einbrecher in der Nähe seien. Der angebliche Ermittler fragt sie nach Wertgegenständen in der Wohnung aus und drohte ihr mit einer Anzeige, falls sie nicht die Wahrheit sagen würde. Der Anrufer setzte die Frau in einem dreivierstündigen Telefonat so unter Druck, dass sie ihre Ersparnisse vor der Haustür ablegte. Als ihr anschließend Zweifel kamen, war es bereits zu spät. Unbekannte hatten das Geld geholt und haben sich damit aus dem Staub gemacht.

Am Montag bat ein unbekannter Mann an der Horster Straße einen Senior an dessen Wohnungstür um ein Glas Wasser. Als der Bottroper ein Glas Wasser holte und wiederkam, bemerkte er, dass der angeblich Durstige weg war. Aus der Wohnung fehlte dann auch das Portemonnaie des Bewohners. Der Unbekannte war ungefähr 1,68 m groß, dünn, 40 bis 50 Jahre alt, trug einen grauen Dreitagebart, eine Skimütze, eine grüne Jacke und eine dunkle Jeans. Er sprach mit osteuropäischen Akzent. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Betrüger sind gute Redner und Schauspieler. Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte nach Wertgegenständen fragen oder an ihrer Wohnungstür erscheinen. Geben Sie grundsätzlich keine Auskünfte über Hab und Gut am Telefon oder an der Haustür - die Polizei wird Sie nicht nach Geld ausfragen oder Sie gar bitten, das Geld zu übergeben. Legen Sie in solchen Fällen sofort den Hörer auf Schließen Sie die Tür, wenn Unbekannte Sie bitten, etwas aus der Wohnung zu holen. Sobald Ihnen Personen an Ihrer Tür oder am Telefon verdächtig vorkommen, verständigen Sie die Polizei über 110!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell