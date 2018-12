POL-RE: Recklinghausen: Am Anfang war das kaputte Licht...

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Dienstag wollten Polizeibeamte um kurz vor drei Uhr einen entgegenkommenden Motorroller an der Bochumer Straße kontrollieren, weil das Rücklicht kaputt war. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu fliehen. Nach einem Stück auf der Bochumer Straße fuhr der Rollerfahrer auf den Bürgersteig und dort gegen eine Wand. Der Fahrer sprang nach dem Unfall vom Roller und rannte weg. Die Polizeibeamten konnten den 14-jährigen Jungen aus Recklinghausen einholen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Messer. Wie sich herausstellte, war der Roller gestohlen, der Junge unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs. Da er keinen Führerschein habe und noch keine Kurven fahren könne, habe er versucht, nur geradeaus zu fahren, gab der Fahrer an. Als er den Streifenwagen gesehen habe, habe er dann Gas und Bremse verwechselt und habe die Kontrolle über den Roller verloren, bis ihn das Regenfallrohr an der Wand gestoppt habe. In der Nähe bemerkte eine andere Streifenwagenbesatzung nur ein paar Minuten später einen weiteren Rollerfahrer, der beim Anblick des Streifenwagens den Roller hinwarf und sich in einem Hinterhof versteckte. Auch er konnte erwischt werden. Der Roller, den der 15-Jährige aus Lüdinghausen dabei hatte, war ebenfalls gestohlen. In seiner Tasche fanden die Beamten Drogen. Die beiden Jugendlichen kannten sich und waren vorher zusammen unterwegs gewesen. Der 14-Jährige hatte sich beim Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

