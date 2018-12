POL-RE: Marl: LKW kollidiert mit Kleinbus - vier Kinder verletzt

Recklinghausen (ots) - An der Kreuzung Hervester Straße/Fuldastraße/Buerer Straße hat es heute, gegen 7.40 Uhr, einen Unfall mit einem Kleinbus gegeben, in dem mehrere Kinder saßen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden von der Hervester Straße nach links auf die Fuldastraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr der Kleinbus auf der Hervester Straße in Richtung Dorsten. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß. In dem Bus befanden sich sechs Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sowie eine Betreuerin. Vier der Kinder wurden bei dem Unfall verletzt - sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch die 59-jährige Busfahrerin aus Herten wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

