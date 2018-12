POL-RE: Gladbeck: Linienbus wird von blauem Auto zur Vollbremsung gezwungen

Recklinghausen (ots) - An der Ecke Erlengrund/Wielandstraße sind am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, zwei Fahrgäste in einem Linienbus gestürzt bzw. verletzt worden. Der Bus wollte gerade vom Erlengrund nach rechts in die Wielandstraße abbiegen. Noch während des Abbiegens kam ein blauer Kleinwagen von links - der Fahrer soll dabei auch zu schnell unterwegs gewesen sein. Der 42-jährige Busfahrer musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Auto fuhr anschließend weiter. Ein Kind, das im Bus war, stürzte. Ob es dabei verletzt wurde, ist unklar. Noch bevor die Polizei am Unfallort ankam, verließ das Kind mit seiner Mutter den Linienbus. Bei dem Bremsmanöver wurde außerdem eine 25-jährige schwangere Frau aus Gladbeck leicht verletzt - sie hatte sich gestoßen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin in dem blauen Kleinwagen wird gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

