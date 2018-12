POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in einen Kindergarten "In der Welheimer Mark" eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Gestohlen wurden Laptops, Kameras sowie ein Tresor mit Bargeld.

Auch auf der Mühlenstraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Kindergarten eingebrochen. Gestohlen wurde ein Laptop - außerdem wurden alle Räume durchsucht.

Auf der Prosperstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in eine Pizzeria eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und erbeuteten zwei elektrische Küchenmaschinen und Bargeld.

Castrop-Rauxel:

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in ein Gemeindehaus auf der Alleestraße eingebrochen. Die Täter hebelten einen Schrank auf und nahmen Geld aus einer Spardose mit.

Auf der Obere Münsterstraße wurde am Dienstagmittag in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen eine Wohnungstür in der dritten Etage auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Haltern am See:

Schmuck konnten Einbrecher aus einem Wohnhaus auf der Straße "Im Norden" erbeuten. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Garten auf und durchsuchten offensichtlich nur das Schlafzimmer in der ersten Etage nach Beute.

Marl:

Auf der Max-Planck-Straße wurde zwischen Montag und Dienstag in eine Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen aus dem Lehrerzimmer eine Kaffeekaffe mit Bargeld mit - und flüchteten unerkannt.

Recklinghausen:

Auf der Hans-Böckler-Straße sind unbekannte Täter am Dienstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter gingen zunächst in den Garten, hebelten dann das Küchenfenster auf und kletterten ins Haus. Anschließend nahmen sie eine Packung Milch aus dem Kühlschrank und verschütteten die Milch. Danach durchsuchten sie die gesamte Wohnung im Erdgeschoss und öffneten sämtliche Schubladen. Ob die Einbrecher etwas erbeutet haben, wird noch geklärt.

Aus einem Mehrfamilienhaus auf der Hertener Straße konnten Einbrecher am Dienstag Schmuck, Bargeld und Unterhaltungselektronik erbeuten. Die unbekannten Täter brachen die Wohnungstür im Erdgeschoss auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut.

Auf der Norderneystraße wurde am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über eine Terrassentür ins Haus, die sie aufgehebelt hatten. Gestohlen wurde diverser Schmuck und eine hochwertige Armbanduhr.

Auf der Nordstraße sind unbekannte Täter am Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auf der Dorstener Straße wurde zwischen Freitag und Dienstag in ein Wochenendhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und nahmen unter anderem einen Fernseher und eine HiFi-Anlage mit. Der Einbruch wurde am Dienstagnachmittag angezeigt.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen waren offenbar Einbrecher im Seniorenheim an der August-Cohaupt-Straße. Der oder die Täter nahmen die Tür zur Küchenleitung aus der Verankerung. Der Raum wurde offensichtlich nicht durchsucht, nach derzeitigem Stand wurde auch nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

