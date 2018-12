POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Auf der Gregorstraße hat es am frühen Montagmorgen einen Unfallflucht gegeben. Zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr wurde dort ein schwarzer Seat Alhambra angefahren. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Datteln:

Auf der Hachhausener Straße wurde heute, zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr, ein roter VW Golf Plus angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

Dorsten:

Auf der Halterner Straße, in der Nähe der Fürst-Leopold-Allee, wurde am Montagabend ein silberner VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, nachdem er einen Zettel mit einer Handynummer an die Windschutzscheibe geklemmt hatte. Unter dieser Nummer war niemand zu erreichen. Der Schaden am Golf wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters am Wulfener Markt ist heute, gegen 12 Uhr, ein silberner VW Passat angefahren worden. Der Schaden ist vermutlich nicht besonders hoch, die Verursacherin ist allerdings geflüchtet. Sie fuhr ein rot-braunes Auto mit RE(cklinghäuser)-Kennzeichen und wird wie folgt beschrieben: Anfang bis Mitte 60, normale Figur, Brillenträgerin, rot-braunes Haar.

Oer-Erkenschwick:

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Karlstraße entstanden. Dort wurde zwischen Montagmorgen und Montagnachmittag ein schwarzer Opel Vivaro angefahren und beschädigt.

Auf der Klein-Erkenschwicker-Straße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein silberner Mercedes Vito von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Die Reparatur wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hinweise nehmen die Verkehrskommissariate in Gladbeck und Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

