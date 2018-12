POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Montag, in der Zeit von 19.45 bis 20.10 Uhr, in eine Wohnung an der Straße Alter Kirchplatz ein. Die Täter stahlen Bargeld.

An einem auf dem Westring abgestellten Lastwagen mit Anhänger schnitten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag die Seitenplane auf und stahlen vom Anhänger geladenes Computerzubehör in noch nicht bekannter Größenordnung.

Herten

Unbekannte Täter brachen am Montag, gegen 14.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Stra0ße In der Feige ein. Zunächst versuchten sie ein Tür aufzuhebeln. als dies misslang versuchten sie eine Terrassentür aufzuhebeln. Schließlich schlugen sie eine Glasscheibe ein und drangen dann ins Haus ein. als die Bewohnerin durch das Scheibenklirren aufmerksam wurde, schaltete sie das Licht an und der Täter flüchtete durch die Nachbarschaftsgärten in Richtung Innenstadt. Der Täter wird als 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Kappe, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe.

Gladbeck

In der Zeit von Samstagabend bis Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim auf der Boystraße ein. Um in die Räume zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Sie stahlen Bargeld.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag ein Fenster auf und drangen dann in ein zur Zeit nicht bewohntes Haus auf der Feldhauser Straße ein. Die Täter stahlen einen alten Audio-Verstärker.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Dienstag ein Fenster auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Dülmener Straße ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertsachen und nahmen einen geringen Bargeldbetrag mit.

In der Zeit von Freitagmittag bis Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Friedhofskapelle an der Gladbecker Straße ein. Die Täter machten hier keine Beute.

In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in die Räume einer Pizzeria auf der Schulstraße ein. Die Täter stahlen Bargeld, zwei Kettensägen, einen Freischneider der Marke Stihl, einen Dönergrill, ein Dönermesser und einen Toaster.

Marl

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in einen Kindergarten auf der Carl-Duisberg-Straße in. In mehreren Räumen suchten sie dann nach Diebesgut und nahmen vier Fotoapparate, drei Laptop und eine Videokamera mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

