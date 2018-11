POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer macht Vollbremsung und stürzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Bochumer Straße ist am Montag, gegen 16.15 Uhr, ein 61-jähriger Rollerfahrer aus Recklinghausen verunglückt. Der Mann war in Richtung Hillerheide unterwegs - im Bereich der Elbestraße liefen dann zwei bis drei Jugendliche auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der Rollerfahrer eine Vollbremsung. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über den Roller und stürzte. Der 61-Jährige wurde anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Jugendlichen konnte er nur grob beschreiben: Sie waren männlich und dunkel gekleidet. Die Jugendlichen werden noch gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

