POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer überfallen 15-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz

Recklinghausen (ots) - Montag, kurz nach 16 Uhr, gingen zwei bislang unbekannte Männer auf dem Bahnhofsvorplatz einen 15-jährigen Recklinghäuser an. Der 15-Jährige befand sich am Buseinstieg und wartete auf seinen Bus, als die beiden auf den 15-Jährigen zugingen. Einer bedrohte ihn mit einem Messer und forderten seine EC-Karte, Geldbörse und seinen Personalausweis. Da der 15-Jährige die geforderten Sachen nicht dabei hatten, gab ihm einer eine Ohrfeige und beide Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Springstraße. Der Täter mit dem Messer war 20 bis 23 Jahre alt, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine dünne schwarze Stoffjacke mit Kapuze an, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Der zweite Täter war ebenfalls 20 bis 23 Jahre alt, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Winterjacke mit weißem Fellbesatz, eine Bluejeans. Er hatte dunkle kurze Haare und einen Bart. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

